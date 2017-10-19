Эдер и Фернандеш вызваны в сборную Португалии

Нападающий "Локомотива" Эдер и полузащитник Мануэл Фернандеш получили приглашение в сборную Португалии на ноябрьские матчи, сообщает пресс-служба железнодорожников. Полностью состав команды будет известен позже.

Отметим, португальцы в ноябре проведут товарищеские матчи с Саудовской Аравией и США. В октябре сборная Португалии вышла на чемпионат мира-2018.

Эдер ранее провел за сборную 33 матча, в которых забил 4 мяча. На счету Фернандеша 9 игр в составе национальной команды.