20:49 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Эбуэ Куасси: "В составе сборной России отдельно отметил бы Акинфеева"

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Бывший полузащитник "Краснодара" Эбуэ Куасси в преддверии контрольного матча Россия – Кот-Д'Ивуар подчеркнул, что встреча не будет легкой. По словам 19-летнего ивуарийца, в составе соперника он отдельно бы выделил вратаря Игоря Акинфеева.

– В сборной России немало молодых игроков, впрочем, как и у нас, – приводит "Р-Спорт" слова Куасси. – Я знаю, что для них эти матчи важны в плане подготовки к домашнему чемпионату мира. Каждая игра – это своеобразный вызов. Пятничная игра не будет для нас легкой – мы это знаем, но, тем не менее, мы также осознаем, что нам нужно добиваться результата. Я действительно неплохо знаком с игроками сборной из "Краснодара": Юрием Газинским, Романом Шишкиным и моим другом Смоловым. Если бы на поле вышел Смолов, то пришлось бы уделять ему особое внимание. Ну и, конечно, в составе сборной я бы отдельно отметил Игоря Акинфеева.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170323/1118066512.html

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