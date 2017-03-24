Эбуэ Куасси: "Сказал партнерам по сборной Кот-д'Ивуара, что Россия - замечательная страна"

Полузащитник "Селтика" и сборной Кот-д'Ивуара Эбуэ Куасси, ранее игравший за "Краснодар", заявил, что ему было приятно вернуться в город, где начиналась его профессиональная карьера. 19-летний футболист играл за российскую команду в этом сезоне, провел в ее составе 20 матчей, забил один мяч и отдал 2 голевые передачи. Сегодня сборная России проведет товарищеский матч против Кот-д'Ивуара на стадионе "Краснодара", а 28-го числа в Сочи встретится с Бельгией.

– Вы впервые вернулись в Краснодар после перехода из одноименного клуба в "Селтик". Какие ощущения?

– Я чувствую себя здесь отлично, – сказал Каусси. – Моя профессиональная карьера началась именно здесь. Приятно вернуться в этот город, особенно в составе своей национальной сборной. Был очень счастлив вновь оказаться на территории академии "Краснодара", где Кот-д'Ивуар проводил тренировку.

– Ваши партнеры по сборной спрашивали у вас о России и Краснодаре?

– Конечно, спрашивали обо всем, о чем только можно. Я сказал им, что Россия – замечательная страна, а Краснодар – отличный город с сильной командой.

– Что вы думаете о предстоящей игре со сборной России?

– Будет интересный матч. У России очень хорошая команда, как и у нас. Очень рад, что игра состоится именно в Краснодаре. Думаю, болельщики останутся довольны увиденным.