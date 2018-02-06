Дзюба забил первый гол за "Арсенал". Его не засчитали

Нападающий Артем Дзюба, арендованный тульским "Арсеналом" у "Зенита" до конца сезона, забил свой первый гол за новую команду. Форвард отличился на 89-й минуте контрольного матча с тбилисским "Динамо" в ходе сбора в Турции после передачи Кирилла Комбарова. Однако арбитр гол отменил, почему-то усмотрев нарушение правил в данном эпизоде. Команда Миодрага Божовича проиграла – 0:1. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
ЗЮК~
Помойное ведро сообщает о своём содержимом.
21:35
К.Б.Ын
Три - это не пять))))) и не семь )))))))
20:39
shpasic
а что, теперь вместо двух скобочек в моде три?
20:25
К.Б.Ын
shpasic с мылом? 20:15------ ну, мой мальчик, скажи ещё с детским)))
20:18
shpasic
с мылом?
20:15
К.Б.Ын
shpasic СЭ защищает воспитанников Спартака. 20:07------ Смотри не попадись ) Повешу на верёвке)))
20:14
shpasic
СЭ защищает воспитанников Спартака.
20:07
К.Б.Ын
СКОРО Спорт-Экспресс будет переименован в СОВЕТСКИЙ ЭКСПРЕСС после 18 марта !!!
19:56
К.Б.Ын
Они так красиво говорят "прости , я не хотела, он сама пришла " )))
19:54
visp1961
Люба и здесь мимо кассы...
19:10
SpaMan
Поперло!!
19:06