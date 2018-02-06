Дзюба забил первый гол за "Арсенал". Его не засчитали

Нападающий Артем Дзюба, арендованный тульским "Арсеналом" у "Зенита" до конца сезона, забил свой первый гол за новую команду. Форвард отличился на 89-й минуте контрольного матча с тбилисским "Динамо" в ходе сбора в Турции после передачи Кирилла Комбарова. Однако арбитр гол отменил, почему-то усмотрев нарушение правил в данном эпизоде. Команда Миодрага Божовича проиграла – 0:1. (Виталий АЙРАПЕТОВ)