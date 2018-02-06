18:59 | Футбол — Товарищеские матчи

Дзюба забил первый гол за "Арсенал". Его не засчитали

11

Нападающий Артем Дзюба, арендованный тульским "Арсеналом" у "Зенита" до конца сезона, забил свой первый гол за новую команду. Форвард отличился на 89-й минуте контрольного матча с тбилисским "Динамо" в ходе сбора в Турции после передачи Кирилла Комбарова. Однако арбитр гол отменил, почему-то усмотрев нарушение правил в данном эпизоде. Команда Миодрага Божовича проиграла – 0:1. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

 

11
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЗЮК~

Помойное ведро сообщает о своём содержимом.

21:35

К.Б.Ын

Три - это не пять))))) и не семь )))))))

20:39

shpasic

а что, теперь вместо двух скобочек в моде три?

20:25

К.Б.Ын

shpasic с мылом? 20:15------ ну, мой мальчик, скажи ещё с детским)))

20:18

shpasic

с мылом?

20:15

К.Б.Ын

shpasic СЭ защищает воспитанников Спартака. 20:07------ Смотри не попадись ) Повешу на верёвке)))

20:14

shpasic

СЭ защищает воспитанников Спартака.

20:07

К.Б.Ын

СКОРО Спорт-Экспресс будет переименован в СОВЕТСКИЙ ЭКСПРЕСС после 18 марта !!!

19:56

К.Б.Ын

Они так красиво говорят "прости , я не хотела, он сама пришла " )))

19:54

visp1961

Люба и здесь мимо кассы...

19:10

SpaMan

Поперло!!

19:06