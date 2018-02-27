Дзюба - о Майге: "Сильное приобретение, добротное"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба после товарищеского матча против БАТЭ (4:3) отметил, что его команда показала хорошее движение. По его словам, у туляков есть проблемы с психологией.

- В целом хорошее движение. Осталось 5-6 дней до первой официальной игры. Выходим на финишную прямую. Эта игра была репетицией перед стартом чемпионата. Мы первыми пропустили, надо отдать должное сопернику, который хорошо разыграл комбинацию. Потом мы перехватили инициативу, у нас были моменты, мы атаковали, счет стал 4:1.

Вот тут, наверное, психология сыграла свою роль. Нам надо менять ее. Надо добивать соперника - 5:1, 6:1... Сколько получится. А мы начинаем удерживать счет, снизили требования. За это поплатились, счет стал 4:3. А если бы еще добавили время, мы не знаем, как бы сыграли. В этом плане надо поработать. А в целом спарринг был хороший. БАТЭ играет постоянно в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Победа есть победа, приятно закончить сбор на такой мажорной ноте. Сейчас самое главное восстановиться без травм и без потерь.

- Как вам Хабиб Майга?

- Добротный такой опорник. Как я говорю, вымирающий вид. Он сильный разрушитель, который может сыграть в подыгрыше. Сильное приобретение, добротное. Поражает, когда такие футболисты появляются у нас. Хороший легионер. От него веет мощью. Мне он импонирует. Надеюсь, он нам поможет.