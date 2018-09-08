Дзюба и Кудряшов не сыграют с Чехией

В Ростове-на-Дону на стадионе "Локомотив" началась тренировка сборной России.

В занятии участвуют все игроки, оставшиеся в команде после отъезда на обследование защитника Федора Кудряшова и форварда Артема Дзюбы, который был капитаном сборной в матче Лиги наций против Турции (2:1).

Как сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров, участие Дзюбы и Кудряшова, которые пройдут дополнительное обследование в Москве, в товарищеской игре с Чехией (10 сентября) исключено.

Предполагается, что восстановительная тренировка займет около 40 минут. Команда разделена на две группы – те, кто провел на поле большую часть матча в Трабзоне, получают меньшую нагрузку.

За занятием сквозь полупрозрачный забор наблюдают около полусотни фанатов. Предполагается, что по окончании тренировки игроки сборной пообщаются с юными футболистами "Анжи" – победителями одного из турниров "Кожаного мяча". (Юрий Плохотниченко)​

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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