19:07 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Джо Харт: "Против Испании всегда полезно играть"

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Вратарь сборной Англии Джо Харт в преддверии товарищеского матча с командой Испании отметил силу соперника. По словам голкипера, игрокам приятно работать с новым главным тренером Гаретом Саутгейтом.

– С нетерпением жду этого матча, – цитирует Харта BBC. – Против Испании всегда полезно играть, так как это невероятная футбольная страна. Всегда надо стремиться к матчам против самых лучших сборных.

Работать с Гаретом Саутгейтом очень приятно. От него исходит спокойствие, которое передалось и нам. У нас отличный состав, и каждый игрок готов работать на команду.

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Материалы REN-TV

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