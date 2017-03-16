Джермейн Дефо: "Возвращение в сборную Англии - нечто особенное для меня"

Нападающий "Сандерленда" Джермейн Дефо заявил, что с нетерпением ждет возвращения в сборную Англии. Также футболист отметил, что будет непривычно чувствовать себя самым старым футболистом в команде. Сегодня был объявлен состав национальной команды, в которую был включен 34-летний форвард. В текущем сезоне чемпионата Англии Дефо провел 27 матчей и забил 14 мячей.

– Всем спасибо за поздравления, – написал в "Твиттере" Дефо. – Я с самого первого дня мечтал играть за сборную Англии. Поэтому возвращение в команду является чем-то особенным для меня. Для моей семьи это тоже очень важно. Чувствую, что я заслужил этот вызов, потому что всегда был предан футболу. Я с нетерпением жду встречи с игроками сборной. Будет странно чувствовать себя самым старым игроком. Я не могу дождаться этого момента.