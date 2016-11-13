14:06 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Джампьеро Вентура: "Германия сейчас сильнее Италии"

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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура перед товарищеским матчем против Германии отметил, что соперник на данный момент явно силнее его команды. Поединок состоится 15 ноября в в Милане. 

- Германия сильнее нас на данный момент, - приводит Football Italia слова Вентуры. - Мы не можем играть с немцами так же, как с Лихтенштейном. Честно говоря, сейчас было бы лучше встретиться с менее сильными соперником. У команды есть потенциал, но не обязательно мы покажем его в матче с Германией. Это в первую очередь будет праздник футбола, а не какая-то важная игра.

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