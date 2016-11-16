Джампьеро Вентура: "Будущее сборной Италии выглядит более благоприятно, чем думают болельщики"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после контрольного матча против сборной Германии (0:0) остался доволен результатом встречи. По словам специалиста, будущее национальной команды выглядит гораздо более благоприятно, чем считают некоторые болельщики.

- Ничья - это тоже результат, и мы должны его принять, - приводит Rai Sport слова Вентуры. - В обеих командах не хватало нескольких ведущих игроков. Но сборная Германии является действующим чемпионом мира, которому мы практически не позволили создать опасностей у собственных ворот. Это важный фактор.

Помимо удара в штангу, у нас было 5 хороших возможностей для того, чтобы забить, но мы не сумели ими воспользоваться должным образом. Я посмотрел на игру команды при разных тактических построениях. Против Израиля мы играли по схеме 3-5-2, против Лихтенштейна - 4-2-4. Со сборной Германии команда использовала схему 3-4-3. У нас было всего 2 дня для того, чтобы опробовать иное тактическое построение.

Я доволен тем, как действует команда, и считаю, что ее будущее выглядит гораздо более благоприятно, чем думают некоторые болельщики.