Два игрока "Шахтера" - в сборной Бразилии на матчи с Россией и Германией

Главный тренер сборной Бразилии Тите определился со списком игроков, вызванных на товарищеские матчи с Россией и Германией.

В команду попали два футболиста донецкого "Шахтера" - Фред и Тайсон. Напомним, что в играх не примет участие капитан бразильцев Неймар из-за травмы, полученной в составе "ПСЖ".

Вратари - Алиссон ("Рома", Италия), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Нету ("Валенсия", Испания).

Защитники - Марселу ("Реал, Испания), Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва (все - "ПСЖ"), Филипе Луис ("Атлетико", Испания), Фагнер ("Коринтианс"), Педру Жеромель ("Гремиу"), Родригу Кайю ("Сан-Паулу").

Полузащитники - Каземиру ("Реал", Испания), Виллиан ("Челси", Англия), Фернандинью ("Манчестер Сити", Англия), Фред ("Шахтер", Украина), Андерсон Талиска ("Бешикташ", Турция), Паулинью ("Барселона", Испания), Филиппе Коутинью ("Барселона", Испания), Ренату Аугусту ("Бэйцзин Гоань", Китай).

Нападающие - Габриэл Жезус ("Манчестер Сити", Англия), Роберту Фирмину ("Ливерепуль"), Дуглас Коста ("Ювентус", Италия), Тайсон ("Шахтер", Украина), Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад", Испания).

С Россией Бразилия встретится 23 марта на стадионе "Лужники" в Москве. Игра с Германией пройдет 27 марта на Олимпийском стадионе в Берлине.