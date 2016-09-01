Дубль Сильвы принес Испании победу над Бельгией

Сборная Испании переиграла Бельгию в товарищеском матче. Дублем отметился полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва. Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.
Товарищеский матч
Бельгия - Испания - 0:2 (0:1)
Голы: Сильва, 34 (0:1). Сильва, 62 - с пенальти (0:2).
Бельгия: Куртуа, Менье, Фертонген, Алдервейрелд, Дж.Лукаку, Феррейра-Карраско (Миральяс, 77), Наингголан (Дембеле, 46), Витсель, Де Брейне (Дефур, 87), Э.Азар, Ориги (Р.Лукаку, 67).
Испания: Де Хеа, Карвахаль (Серхи Роберто, 85), Серхио Рамос, Пике (Бартра, 59), Жорди Альба (Аспиликуэта, 59), Бускетс, Тиагу Алькантара, Коке, Сильва (Васкес, 75), Мората (Диегу Коста, 27), Витоло (Ньигес, 75).
Судья: Бастьен (Франция).