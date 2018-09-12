Дубль Рондона принес Венесуэле победу над Панамой

Сборная Венесуэлы в товарищеском матче выиграла у Панамы. Дублем в составе венесуэльцев отметился бывший нападающий "Зенита" и "Рубина" Саломон Рондон.

Товарищеский матч

Панама – Венесуэла – 0:2 (0:0)

Голы: Рондон, 67 (0:1). Рондон, 90+3 (0:2).

Панама: Мехия, Р.Торрес, Эскобар, Паласиос (Гальван, 71), Мурильо, Годой, Камарго (Карраскилья, 65), Мартинес, Родригес (Х.Гонсалес, 78), Г.Торрес (Орельен, 65), Блэкберн.

Венесуэла: Ромо, А.Гонсалес, Анхель, Осорио, Маго, Ринкон, Отеро (Кордова, 75), Морено (Флорес, 86), Л.Гонсалес (Саварино, 57), Сантос (Рондон, 56), Мачис (Бельо, 79).

Предупреждения: Годой, 31. А.Гонсалес, 44. Маго, 54. Мартинес, 71. Мехия, 72. Ромо, 78.

12 сентября. Панама. Стадион "Роммель Фернандес".