Дубль Обамеянга помог "Боруссии" Д победить "Зюлте-Варегем"

Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Зюлте-Варегем" со счетом 3:2 в товарищеском матче. В составе немецкой команды дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, еще один гол забил Лукаш Пищек. Встреча прошла в Марбелье.

Ранее дортмундцы в товарищеской игре победили "Фортуну" со счетом 2:0.

Товарищеский матч

"Боруссия Д" – "Зюлте-Варегем" – 3:2 (2:2)

Голы: Харбауи, 23 (0:1). Пищек, 29 (1:1). Дерийк, 33 (1:2). Обамеянг, 42 (2:2). Обамеянг, 54 (3:2).

"Боруссия Д": Бансен, Папастатопулос, Пищек (Толян, 46), Дурм (Суботич, 58), Загаду, Кастро (Кагава, 58), Гетце (Исак, 58), Вайгль, Санчо, Ярмоленко (Дахуд, 59), Обамеянг.

8 января. Марбелья. Стадион "Municipal de Marbella". 300 зрителей.