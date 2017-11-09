Дубль Лода помог Финляндии обыграть Эстонию

В товарищеском матче сборная Финляндии одержала победу над Эстонией – 3:0. В составе финнов авторами забитых мячей стал полузащитник Пири Сойри и хавбек Робин Лод, оформивший дуль.

В составе финнов появился бывший защитник "Терека" Юхани Ояла, за эстонцев сыграл экс-игрок "Торпедо" Энар Яагер.

Напомним, что команды Финляндии и Эстонии не сумели отобраться в финальную часть чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Товарищеские Матчи

Финляндия – Эстония – 3:0 (2:0)

Голы: Сойри, 28 (1:0). Лод, 31 (2:0). Лод, 54 (3:0).

Финляндия: Йоронен, Мойсандер (Лам, 46), Ояла, Араюри (Тойвио, 46), Гранлунд, Шюллер (Пиринен, 46), Лод (Скрабб, 79), Камара, Пукки (Йенсен, 46), Похьянпало, Сойри (Туоминен, 60).

Эстония: Аксалу, Яагер, Тенисте, Тамм, Калласте (Пикк, 46), Метс, Антонов (Саппинен, 60), Леписту (Дмитриев, 60), Кяйт (Мошников, 79), Пурье (Зенев, 46), Аньер (Баранов, 84).

Судья: Нильсен (Норвегия).

9 ноября. Хельсинки. Стадион "Telia 5G (Sonera Stadium)".