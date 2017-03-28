Дубль Классона помог Швеции обыграть Португалию

Швеция в товарищеском матче обыграла Португалию со счетом 3:2. Дубль оформил полузащитник "Краснодара" Виктор Классон. Победным для Швеции оказался автогол Жоау Канселу на 90+3-й минуте встречи.

За Португалию отличился нападающий Криштиану Роналду. Еще один мяч в свои ворота забил шведский защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.

В другой встрече Австрия и Финляндия сыграли вничью - 1:1.

Товарищеские матчи

Португалия - Швеция - 2:3 (2:0)

Голы: Криштиану Роналду, 18 (1:0). Гранквист, 34 - в свои ворота (2:0). Классон, 57 (2:1). Классон, 76 (2:2). Жоау Канселу, 90+3 - в свои ворота (2:3).

Португалия: Марафона, Жоау Канселу, Бруну Алвеш, Нету, Элизеу (Семеду, 46), Мартинш (Андре Гомиш, 79), Данилу Перейра (Виллиам Карвалью, 46), Ренату Санчеш, Жоау Моутинью (Пиззи, 46), Бернарду Силва (Эдер, 46), Криштиану Роналду (Куарежма, 58).

Швеция: Юнссон, Хулт, Крафт (Лустиг, 70), Хеландер (Хильемарк, 89), Гранквист (Янссон, 46), С.Ларссон (Дурмаз, 67), Юханссон, Себ.Ларссон, Классон, Телин, Нюман (Берг, 87).

Судья: Тюрпен (Франция).

28 марта. Фуншал. Стадион Dos Barreiros.

Австрия - Финляндия - 1:1 (0:0)

Голы: Арнаутович, 62 (1:0). Йенсен, 76 (1:1).

Австрия: Линднер, Предль, Драгович, Зуттнер (Лайнер, 46), Хинтереггер, Юнузович (Ильзанкер, 81), Алаба (Гриллич, 46), Лазаро, Шепф (Грегорич, 72), Харник (Янко, 46), Забитцер (Арнаутович, 46).

Финляндия: Градецки, Мойсандер, Райтала, Тойвио, Уронен (Аркивуо, 46), Араюри (Вяйсянен, 46), Лам, Хетемай, Ягуби (Маттила, 65), Саксела (Йенсен, 58), Пукки (Похьянпало, 58).

Предупреждение: Тойвио, 67.

Судья: Зелинка (Чехия).

28 марта. Инсбрук. Стадион Tivoli NEU.