Дубль Грозава принес Румынии победу над Турцией

Сборная Румынии дома обыграла Турцию (2:0) в товарищеском матче. Победу хозяевам принес дубль бывшего полузащитника "Ахмата" Георге Грозава.

Отметим, что на замену во втором тайме вышел еще один экс-футболист грозненцев Габриэль Торже. Также после перерыва в игру вступил хавбек "Урала" Эрик Бикфалви.

Напомним, обе команды не попали на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Товарищеские матчи

Румыния - Турция - 2:0 (1:0)

Голы: Грозав, 42 (1:0). Грозав, 69 (2:0).

9 ноября. Клуж-Напока. Стадион Dr. Constantin Radulescu.