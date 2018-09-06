Дубль Депая помог Голландии обыграть Перу

Сборная Голландии обыграла национальную команду Перу в товарищеском матче - 2:1. В составе хозяев дублем отметился нападающий Мемфис Депай, у гостей забил хавбек Педро Акино.

Товарищеский матч

Сборные

Голландия - Перу - 2:1 (0:1)

Голы: Акино, 13 (0:1). Депай, 60 (1:1). Депай, 83 (2:1).

Голландия: Силлессен, Блинд, ван Дейк, Тете (Янмат, 72), де Лигт, Снайдер (Промес, 62), Вормер (Клюйверт, 85), Вайналдум (Преппер, 46), Стротман (де Йонг, 46), Бабел (Вилхена, 86), Депай.

Перу: Гальесе, Рамос, Адвинкула, Трауко (Сандоваль, 59), Лойола, Сантамария (Абрам, 75), Куэва, Йотун (Картахена, 89), Акино (Пенья, 79), Фарфан, Каррильо (Калькатерра, 68).

Предупреждения: Гальесе, 41. Сантамария, 69.

Судья: Штилер (Германия).

06 сентября. Амстердам. Стадион Йохан Кройф Арена.

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