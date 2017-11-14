Дубль Борхи помог сборной Колумбии разгромить Китай

В товарищеском матче сборная Колумбии одержала победу над Китаем – 4:0.

В составе колумбийцев забитыми мячами отличились полузащитник Фелипе Пардо, нападающий Карлос Бакка и форвард Мигель Борха, который оформил дубль.

Напомним, что Колумбия оформила выход в финальную стадию чемпионата мира-2018, который пройдет в России, Китай – нет.

Товарищеский матч

Китай – Колумбия – 0:4 (0:1)

Голы: Пардо, 6 (0:1). Бакка, 61 (0:2). Борха, 66 (0:3). Борха, 90+1 (0:4).

Колумбия: Куадрадо, Мина, Фабра (Баланта, 75), Д.Санчес (Мурильо, 72), Агилар (Барриос, 65), К.Санчес, Морено, Пардо (Уртадо, 72), Лерма, Бакка (Урибе, 68), Сапата (Борха, 46).

Судья: Иида (Япония).

14 ноября. Чунцин. Стадион Chongqing Olympic Sports Center.