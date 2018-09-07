Дубль Батшуайи помог Бельгии разгромить Шотландию

Сборная Бельгии в товарищеском матче разгромила Шотландию (4:0). Для "красных дьяволов" эта игра стала первой в статусе бронзовых призеров ЧМ-2018.

Голами во встрече, которая состоялась в Глазго, отметились Ромелу Лукаку и Эден Азар. Еще два мяча на счету Миши Батшуайи.

В следующем матче бельгийцы на выезде сыграют с Исландией в Лиге наций (11 сентября). Шотландцы днем ранее в этом же турнире встретятся с Албанией.

Товарищеский матч

Шотландия - Бельгия - 0:4 (0:1)

Голы: Лукаку, 28 (0:1). Э.Азар, 46 (0:2). Батшуайи, 52 (0:3). Батшуайи, 60 (0:4).

Шотландия: Гордон, Малгрю (О`Доннел, 68), Робертсон, Тирни, Сауттар, Макдональд (Снодграсс, 53), Армстронг (Джек, 53), Фрэйзер, К.Макгрегор (Расселл, 68), Макгинн (Шинни, 73), Гриффитс (Нейсмит, 46).

Бельгия: Куртуа, Компани (Фермален, 46), Фертонген, Боята, Кастань (Менье, 46), Дембеле (Верстрате, 85), Т.Азар, Тилеманс, Э.Азар (Ванакен, 56), Мертенс (Феррейра-Карраско, 46), Лукаку (Батшуайи, 46).

Судья: Банти (Италия).

7 сентября. Глазго. Стадион Hampden Park.