Дубль Азмуна принес Ирану победу над Черногорией

Сборная Ирана победила Черногорию в товарищеском матче - 2:1. Оба мяча за азиатскую сборную забил нападающий "Ростова" Сердар Азмун. Также в стартовом составе иранцев вышел Саид Эззатоллахи из "Анжи".
С первых минут в составе сборной Черногории появились Фатош Бечирай ("Динамо") и Марко Шимич ("Ростов"). На замену выходили нападающий "Зенита" Лука Джорджевич и бывший защитник "Локомотива" Марко Баша.
Товарищеский матч
Черногория - Иран - 1:2 (1:1)
Голы: Азмун, 11 (0:1). Йоветич, 32 (1:1). Азмун, 60 (1:2).
Черногория: Петкович, Томашевич (Баша, 46), Савич (Стойкович, 46), Симич, Климента, Косович, Савичевич, Йовович (Джорджевич, 71), Янкович (Кояшевич, 64), Йоветич (Мугоша, 64), Бечирай (Вучинич, 46).
Удаление: Пуралиганджи (И), 80.
- Лука Джорджевич
- Марко Баша
- Сборная Черногории (Футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сердар Азмун
- Саид Эззатоллахи
- Фатош Бечирай