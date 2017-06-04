Дубль Азмуна принес Ирану победу над Черногорией

Сборная Ирана победила Черногорию в товарищеском матче - 2:1. Оба мяча за азиатскую сборную забил нападающий "Ростова" Сердар Азмун. Также в стартовом составе иранцев вышел Саид Эззатоллахи из "Анжи".

С первых минут в составе сборной Черногории появились Фатош Бечирай ("Динамо") и Марко Шимич ("Ростов"). На замену выходили нападающий "Зенита" Лука Джорджевич и бывший защитник "Локомотива" Марко Баша.

Товарищеский матч

Черногория - Иран - 1:2 (1:1)

Голы: Азмун, 11 (0:1). Йоветич, 32 (1:1). Азмун, 60 (1:2).

Черногория: Петкович, Томашевич (Баша, 46), Савич (Стойкович, 46), Симич, Климента, Косович, Савичевич, Йовович (Джорджевич, 71), Янкович (Кояшевич, 64), Йоветич (Мугоша, 64), Бечирай (Вучинич, 46).

Удаление: Пуралиганджи (И), 80.