Дортмундская "Боруссия" обыграла "Фейеноорд" в товарищеском матче

Дортмундская "Боруссия" победила "Фейеноорд" в товарищеском матче (2:1). Голами в составе немецкого клуба отметились нападающий Максимиллиан Филипп и защитник Рафаэл Геррейру.

Товарищеские матчи

"Боруссия Д" - "Фейеноорд" - 2:1 (0:0)

Голы: Филипп, 52 (1:0). Рафаэл Геррейру, 70 (2:0). Ньивкоп, 75 (2:1).

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Емер Топрак, Шмельцер (Бурнич, 84), Рафаэл Геррейру (Толян, 75), Витсель, Гетце (Серхио Гомес, 46), Дахуд, Пулишич, Вайгль, Филипп.

"Фейеноорд": Бейло, ван дер Хейден, ван Бек, Сен Жюст (Ньивкоп, 64), Вердонк (Маласиа, 64), Класи, Торнстра, Вилхена, Йергенсен (Венте, 64), Бергхейс (Кекджю, 71), Ларссон.

11 января. Марбелья. Стадион "Municipal de Marbella".

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