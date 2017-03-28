Доннарумма - впервые в "старте" сборной Италии, Промес выйдет с первых минут у Голландии

Стали известны стартовые составы сборных Голландии и Италии на товарищеский матч в Амстердаме.

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма впервые в карьере сыграет в стартовом составе национальной команды. У хозяев в числе первых одиннадцати - форвард "Спартака" Квинси Промес.

Голландия: Зут - Тете, Худт, Мартинс Инди, Блинд - Стротман, Классен, Вайналдум - Ленс, Депай, Промес.

Италия: Доннарумма - Ругани, Бонуччи, Романьоли - Де Росси, Пароло - Дзаппакоста, Верратти, Дармиан - Иммобиле, Эдер.

Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча Голландия - Италия