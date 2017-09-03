Дмитрий Тарасов: "Большое спасибо Черчесову за доверие"

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов после победы в контрольном матче над "Динамо" (3:0) отметил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов доверил ему капитанскую повязку, потому что он является самым опытным игроком в этом составе. По словам хавбека "Локомотива", он узнал о решении наставника за день до встречи.

– Не зацикливался на капитанской повязке, – сказал Тарасов. – За день до игры с "Динамо" узнал, что буду капитаном. В этом составе я самый опытный, поэтому тренер доверил ее мне, за что ему большое спасибо. Надеюсь, я сегодня оправдал доверие тренера, и буду оправдывать в дальнейшем. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия – "Динамо"