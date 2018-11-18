Дмитрий Полоз: "В составе сборной Германии выделю Сане и Киммиха"

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз заявил, что неудачный результат товарищеского матча против сборной Германии (0:3) даст ценный опыт его команде. 27-летний форвард выделил в составе соперников нападающего Лероя Сане и защитника Джошуа Киммиха.

– После матча с Германией работаем усердно над тактикой, – приводит слова Полоза Youtube-канал РФС. – Результат игры с немцами неудачный. Команда получает полезный опыт после таких встреч. Кого бы я выделил в составе Германии? Нападающий Лерой Сане из "Манчестер Сити" и защитник Джошуа Киммих ("Бавария"). Эти футболисты мне понравились больше остальных.