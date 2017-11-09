Дмитрий Комбаров: "Никто не боится Месси. Это футбол"

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о ходе подготовки к товарищескому матчу против Аргентины. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". "СЭ" проведет трансляцию встречи.

- Нагрузка не такая сильная, пока, - отметил Комбаров. - Поиграли в футбол. Все ребята готовы. У Аргентины много вертикальных передач и подключений защитников. Тренеры решат, играть нам от обороны или нет. Не знаю, выйду ли против Аргентины.

Месси нечасто приезжает в Россию, тем более на открытие Лужников. Но никто не боится Месси. Это футбол. Форма сборной России мне нравится. Красивая, легкая, удобная, ретро-стиль.

С Раушем отношения нормальные, хороший парень. Его стиль? Играли пока немного, тяжело сказать. (Александр МУЙЖНЕК)

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