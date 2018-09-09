Дмитрий Хохлов: "Проигранный контрольный матч с "Енисеем" не является показательным"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что доволен информацией, полученной в контрольном матче против "Енисея" (0:1).

- Хорошая игра получилась, - приводит слова Хохлова официальный сайт "Динамо". - Ту нагрузку, которую мы планировали, игроки получили. Плюс молодежь смогли проверить в боевых условиях. Понятно, что результатом не довольны, но довольны информацией, что получена в этой игре.

Что касается задач на этот матч, то в первом тайме, когда играл основной состав, нашей целью было играть в свой футбол, проводить те комбинации, которые мы наигрываем. Этой 45-минуткой, в целом, удовлетворен.

Матч с "Локомотивом", конечно, держим в голове, но эта игра к нему отношения не имеет – и игроки в сборных, и микроповреждения есть. Поэтому в этом плане матч не показателен.

"Динамо" занимает 7-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 9 очков.

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