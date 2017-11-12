Дмитрий Губерниев: "Сейчас ХХI век! Не при "совке" живем, а в субботу был "совок"!"

Известный телекомментатор, посол чемпионата мира-2018 Дмитрий Губерниев​ в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от организации матча Россия - Аргентина (0:1), который прошел вчера в "Лужниках".

– Были жалобы, что и на стадионе тяжело ориентироваться...

– Нет, на арене все нормально. Указатели на месте – я быстро нашел свой сектор. Повторю, бывал на футболе много-много раз, и знаю, что такое, когда выходит нижний ярус, потом – четные или нечетные верхнего. Но сейчас ХХI век! Не при "совке" живем, а в субботу был "совок"! Ну какие разговоры о давках?! Просто нужно грамотно распределить потоки. К тому же там появилась новая станция Московского центрального кольца – то есть сейчас больше возможностей уехать из Лужников! И я расстроен, что блин получился комом. И если мы люди умные – а это, безусловно, так – то сделаем выводы. И на чемпионате мира все будет по-другому.

– Когда же вы в итоге покинули стадион?

– Если быть точным, через 40 с небольшим минут после финального свистка. (Андрей СИЗЯКИН)