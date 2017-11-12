Дмитрий Губерниев: "Глушаков с Акинфеевым прекрасно сыграли. Есть, вокруг кого строить коллектив"

Известный телекомментатор, посол чемпионата мира-2018 Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от организации матча Россия - Аргентина (0:1), который прошел вчера в "Лужниках".
– Как вам атмосфера на стадионе? Некоторые говорят, что она камерная.
– Атмосфера оказалась блестящей. И тот, кто говорит о какой-то камерности, ни черта не понимает. Мы привыкли к бесконечным воплям фанатов, которые зачастую желают физического устранения друг друга. А тут был праздник: люди пришли посмотреть на сборную России, на Месси. И потом некоторые наши футболисты, которые играли в нападении и не отдали ни одного точного паса, проходят мимо журналистов. Мяч принял, посмотрел вниз… Все мы прекрасно знаем фамилию этого спортсмена. С уважением нужно относиться к людям. И это, в первую очередь, касается команды. Есть и замечательные Глушаков с Акинфеевым, которые прекрасно сыграли. Есть, вокруг кого строить коллектив.
А потом "суперзвезды" мирового футбола проходят мимо журналистов. Если нашему корреспонденту не дали интервью, то зарплату ему не срежут, а вот маленькие поклонники футбола не увидят своих кумиров, а если и увидят, то проходящего мимо с кислой физиономией.
В общем, старались сделать праздник, "Лужники" – прекрасный стадион. Но показалось несколько ложек дегтя.
Raxnin
а что там Дима курить...Глушак выиграл 2 из 9 единоборство..+ б/у футболка от Месси.
20:45
Bibigon2000
бомж на кляче от версачи============== о свет моих очей,как ты назвал усатого аланского стасика,тупым? низя,симондяны будут тебя ругать...
20:41
Komendant1
Какой лидер. такая и сборная.
20:06
Помощник Президента
Даже обсуждать слова этого недо комментатора не хочу.
20:03
бомж на кляче от версачи
Пиитерец Вокруг Глушакова только цирк-шапито можно построить. ___________________ Согласен, вокруг Глушакова и Акинфеева команды не построить, надо строить вокруг действующих бомжей Кокорина, Дзюбы (вызвать!), Зырянова (немедленно вызвать из Зенита-2!) и бывших бомжей Денисова (убрать Черчесова, поставить Радимова!), Быстрова, Кержакова, Аршавина, а тупой Черчесов этого не понимает...)))))))))))))))))))))))))
19:56
+-=0
пнув один раз мимо ворот , глушак лучший - губерниев красавец.
19:39
Пиитерец
Вокруг Глушакова только цирк-шапито можно построить.
19:36
shpasic
самое время СТРОИТЬ))
19:32