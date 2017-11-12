Дмитрий Губерниев: "Глушаков с Акинфеевым прекрасно сыграли. Есть, вокруг кого строить коллектив"

Известный телекомментатор, посол чемпионата мира-2018 Дмитрий Губерниев​ в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от организации матча Россия - Аргентина (0:1), который прошел вчера в "Лужниках".

– Как вам атмосфера на стадионе? Некоторые говорят, что она камерная.

– Атмосфера оказалась блестящей. И тот, кто говорит о какой-то камерности, ни черта не понимает. Мы привыкли к бесконечным воплям фанатов, которые зачастую желают физического устранения друг друга. А тут был праздник: люди пришли посмотреть на сборную России, на Месси. И потом некоторые наши футболисты, которые играли в нападении и не отдали ни одного точного паса, проходят мимо журналистов. Мяч принял, посмотрел вниз… Все мы прекрасно знаем фамилию этого спортсмена. С уважением нужно относиться к людям. И это, в первую очередь, касается команды. Есть и замечательные Глушаков с Акинфеевым, которые прекрасно сыграли. Есть, вокруг кого строить коллектив.

А потом "суперзвезды" мирового футбола проходят мимо журналистов. Если нашему корреспонденту не дали интервью, то зарплату ему не срежут, а вот маленькие поклонники футбола не увидят своих кумиров, а если и увидят, то проходящего мимо с кислой физиономией.

В общем, старались сделать праздник, "Лужники" – прекрасный стадион. Но показалось несколько ложек дегтя.