19:19 | Футбол — Товарищеские матчи

Дмитрий Губерниев: "Глушаков с Акинфеевым прекрасно сыграли. Есть, вокруг кого строить коллектив"

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Известный телекомментатор, посол чемпионата мира-2018 Дмитрий Губерниев​ в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от организации матча Россия - Аргентина (0:1), который прошел вчера в "Лужниках".

 
Суббота. Москва. Россия - Аргентина - 0:1. Верхний ярус &quot;Лужников&quot; начали выпускать через 40 минут после окончания встречи.Дмитрий Губерниев: "Не сомневаюсь, мы все исправим. Но в субботу в Лужниках был "совок"

– Как вам атмосфера на стадионе? Некоторые говорят, что она камерная.

– Атмосфера оказалась блестящей. И тот, кто говорит о какой-то камерности, ни черта не понимает. Мы привыкли к бесконечным воплям фанатов, которые зачастую желают физического устранения друг друга. А тут был праздник: люди пришли посмотреть на сборную России, на Месси. И потом некоторые наши футболисты, которые играли в нападении и не отдали ни одного точного паса, проходят мимо журналистов. Мяч принял, посмотрел вниз… Все мы прекрасно знаем фамилию этого спортсмена. С уважением нужно относиться к людям. И это, в первую очередь, касается команды. Есть и замечательные Глушаков с Акинфеевым, которые прекрасно сыграли. Есть, вокруг кого строить коллектив.

А потом "суперзвезды" мирового футбола проходят мимо журналистов. Если нашему корреспонденту не дали интервью, то зарплату ему не срежут, а вот маленькие поклонники футбола не увидят своих кумиров, а если и увидят, то проходящего мимо с кислой физиономией.

В общем, старались сделать праздник, "Лужники" – прекрасный стадион. Но показалось несколько ложек дегтя.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Raxnin

а что там Дима курить...Глушак выиграл 2 из 9 единоборство..+ б/у футболка от Месси.

20:45

Bibigon2000

бомж на кляче от версачи============== о свет моих очей,как ты назвал усатого аланского стасика,тупым? низя,симондяны будут тебя ругать...

20:41

Komendant1

Какой лидер. такая и сборная.

20:06

Помощник Президента

Даже обсуждать слова этого недо комментатора не хочу.

20:03

бомж на кляче от версачи

Пиитерец Вокруг Глушакова только цирк-шапито можно построить. ___________________ Согласен, вокруг Глушакова и Акинфеева команды не построить, надо строить вокруг действующих бомжей Кокорина, Дзюбы (вызвать!), Зырянова (немедленно вызвать из Зенита-2!) и бывших бомжей Денисова (убрать Черчесова, поставить Радимова!), Быстрова, Кержакова, Аршавина, а тупой Черчесов этого не понимает...)))))))))))))))))))))))))

19:56

+-=0

пнув один раз мимо ворот , глушак лучший - губерниев красавец.

19:39

Пиитерец

Вокруг Глушакова только цирк-шапито можно построить.

19:36

shpasic

самое время СТРОИТЬ))

19:32