Диего Марадона: "Я хочу вернуться в сборную Аргентины"

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона отметил, что хотел бы снова вернуться в команду. После поражения аргентинцев от Нигерии (2:4) в товарищеском матче легендарный футболист выложил в Инстаграме статистику наставников команды. Из нее следует, что у Марадоны лучший процент побед у руля сборной Аргентины - 75.

"Кто одержал больше побед? Давайте сделаем выводы. Я возмещен, они понижают наш престиж. Но игроки не виноваты. Я хочу вернуться", - написал Марадона.

Напомним, Марадона возглавлял команду с 2008 по 2010 год. При нем сборная Аргентины дошла до четвертьфинала ЧМ-2010, где уступила Германии (0:4).