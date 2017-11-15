Дидье Дешам: "Разочарован ничьей с Германией, потому что Франция была ближе к победе"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что был разочарован упущенной победой над Германией в товарищеском матче (2:2). Также он отметил, что кроме результата играет важное значение и качество игры.

- Конечно, разочарован, потому что мы были ближе к победе, - цитирует L'Equipe Дешама. - Мы близким к тому, чтобы забить третий гол - у Марсьяля был хороший момент. Однако мы допустили ошибку в конце. В целом, я очень горжусь результатами своей команды против этой прекрасной немецкой команды. Мы смогли поставить соперника в затруднительное положение, создать множество моментов благодаря последовательности, скорости и технической точности. Помимо результата, который меня волнует, коллективная работа также была очень хороша.

Такая игра Марсьяля и Ляказетта - это хорошо для команды, хорошо для них. Это был не экзамен, но я предупредил всю группу, чтобы наслаждались игровым временем. Независимо от того, являются ли они основными игроками сборной или нет.

Трансляция матча Германия – Франция