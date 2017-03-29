09:00 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Дидье Дешам: "Придется приспосабливаться к системе видеоповторов"

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от команды Испании (0:2) в товарищеском матче высказался в поддержку системы видеоповторов. Напомним, что в прошедшей встрече тестировалась эта технология. Главный арбитр встречи отменил забитый Антуаном Гризманном гол после помощи от видеоассистентов, которые после дополнительного просмотра эпизода зафиксировали офсайд.

– Если система позволяет исправить ошибки, то ее введение будет логичным шагом для спортивной справедливости, – цитирует Дешама getfootballnewsfrance.com. – Это новое направление, которое изменит порядок вещей. Если мы пойдем по этому пути, то придется приспосабливаться.

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