Дидье Дешам: "Придется приспосабливаться к системе видеоповторов"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после поражения от команды Испании (0:2) в товарищеском матче высказался в поддержку системы видеоповторов. Напомним, что в прошедшей встрече тестировалась эта технология. Главный арбитр встречи отменил забитый Антуаном Гризманном гол после помощи от видеоассистентов, которые после дополнительного просмотра эпизода зафиксировали офсайд.

​– Если система позволяет исправить ошибки, то ее введение будет логичным шагом для спортивной справедливости, – цитирует Дешама getfootballnewsfrance.com. – Это новое направление, которое изменит порядок вещей. Если мы пойдем по этому пути, то придется приспосабливаться.