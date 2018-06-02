Дидье Дешам: "Нельзя сказать, что у сборной Франции все отлично, но пока я удовлетворен"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Италией в товарищеском матче (3:1) посетовал на плохую реализацию во втором тайме. Также он добавил, что французам есть над чем работать.

- Мы упустили много моментов во втором тайме, - цитирует L'Equipe Дешама. - Мы должны быть более эффективными. Впереди последняя часть подготовки к чемпионату мира. Дам игрокам отдохнуть два дня. Нельзя сказать, что все отлично, но на данный момент я удовлетворен.