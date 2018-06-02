02:15 | Футбол — Товарищеские матчи

Дидье Дешам: "Нельзя сказать, что у сборной Франции все отлично, но пока я удовлетворен"

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Италией в товарищеском матче (3:1) посетовал на плохую реализацию во втором тайме. Также он добавил, что французам есть над чем работать.

- Мы упустили много моментов во втором тайме, - цитирует L'Equipe Дешама. - Мы должны быть более эффективными. Впереди последняя часть подготовки к чемпионату мира. Дам игрокам отдохнуть два дня. Нельзя сказать, что все отлично, но на данный момент я удовлетворен. 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Осторожничает. Арабонегрия действительно сильна.

02:45

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