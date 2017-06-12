Дидье Дешам: "Ллорис сыграет с Англией и будет нашим капитаном"

Главный тренер сборной Франции отметил, что по-прежнему доверяет вратарю Юго Ллорису. Голкипер совершил грубую ошибку в матче отборочного турнира ЧМ-2018 со Швецией (1:2). В компенсированное время при счете 1:1 он вышел с мячом за пределы штрафной площади и выбил его низом в ноги Оле Тойвонену, который с центра поля поразил пустые ворота и принес Швеции победу в матче.

- Ллорис сыграет против Англии и будет капитаном, - цитирует Le Parisien Дешама.

Товарищеский матч между сборными Франции и Англии пройдет завтра, 13 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.