Дидье Дешам: "2018 год получился отличным для сборной Франции, многие хотели бы такого же"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Уругваем в товарищеском матче (1:0) признал, что 2018 год получился отличным. Также он с нетерпением ждет жеребьевку Евро-2020.

- Да, было хорошо закончить год победой и показать хорошую игру, несмотря на большое количество изменений в составе, таких как Ферлан Менди и Танги Н'Домбеле, - циитрует L'Equipe Дешама. - Мы были убедительны. Хорошо отреагировали на поражение в пятницу.

2018 год остается отличным годом. Многим командам хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле. Это очень хороший год. Теперь впереди долгая пауза. 2 декабря я отправлюсь на жеребьевку, чтобы узнать, что нас ждет в квалификации Евро-2020.