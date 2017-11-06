Девушка сочинила стихотворение о Лионеле Месси. Видео

Александра Сибрикова, персональная болельщица нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, посвятила форварду свое стихотворение. Произведение написано на английском языке.
Девушка зачитала стихотворение возле отеля в Москве, где поселилась национальная команда.
Напомним, что сегодня сборная Аргентина прилетела в Москву на товарищеский матч против России, который пройдет 11 ноября. После этого аргентинцы 14 ноября сыграют с Нигерией в Краснодаре.
Девушка сочинила стихотворение о Лео Месси pic.twitter.com/YfbEcfg51v– СЭ Футбол (@football_se) 6 ноября 2017 г.
- Барселона (Футбол)
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- Лионель Месси
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Очень плохой мальчик
Ай,маладца)
16:00