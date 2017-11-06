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Девушка сочинила стихотворение о Лионеле Месси. Видео

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Александра Сибрикова, персональная болельщица нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, посвятила форварду свое стихотворение. Произведение написано на английском языке.

Девушка зачитала стихотворение возле отеля в Москве, где поселилась национальная команда.

Напомним, что сегодня сборная Аргентина прилетела в Москву на товарищеский матч против России, который пройдет 11 ноября. После этого аргентинцы 14 ноября сыграют с Нигерией в Краснодаре.

Аргентина в Москве. Месси прилетел!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Очень плохой мальчик

Ай,маладца)

16:00