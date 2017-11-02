Дешам вызвал в сборную Франции пять игроков "ПСЖ"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал заявку команды на товарищеские матчи с Уэльсом (10 нобяря) и Германией (14 ноября). Наибольшее представительство имеет "ПСЖ" - пять игроков. Полностью заявка выглядит следующим образом:
вратари: Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Бенуа Костиль ("Бордо"), Стив Манданда ("Марсель");
защитники: Люка Динь, Самюэь Юмтити (оба - "Барселона"), Кристоф Жалле ("Ницца"), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Преснель Кимпембе, Левен Кюрзава (оба - "ПСЖ"), Бенжамен Павар ("Штутгарт"), Рафаэль Варан ("Реал").
полузащитники: Блез Матюиди ("Ювентус") Стивен Н'Зонзи ("Севилья"), Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Корантен Толиссо ("Бавария").
нападающие: Кингсли Коман ("Бавария"), Набиль Фекир ("Лион"), Оливье Жиру, Александр Ляказетт (оба - "Арсенал"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Флориан Товен ("Марсель").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Манчестер Юнайтед
- Марсель
- Тоттенхэм
- Арсенал Лондон
- Бордо
- Ницца
- Атлетико
- Бавария
- Лион
- Штутгарт
- Севилья
- Сборная Германии (Футбол)
- Дидье Дешам
- Стив Манданда
- Сборная Франции (футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Сборная Уэльса
- Лоран Косьельни
- Рафаэль Варан
- Кристоф Жалле
- Кингсли Коман
- Антони Марсьяль
- Антуан Гризманн
- Люка Динь
- Оливье Жиру
- Блез Матюиди
- Мусса Сиссоко
- Бенуа Костиль
- Александр Ляказетт
- Самюэль Юмтити
- Преснель Кимпембе
- Альфонс Ареола
- Стивен Н`Зонзи
- Кильян Мбаппе
- Корантен Толиссо
- Флориан Товен
- Адриен Рабьо
- Набиль Фекир