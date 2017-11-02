Дешам вызвал в сборную Франции пять игроков "ПСЖ"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал заявку команды на товарищеские матчи с Уэльсом (10 нобяря) и Германией (14 ноября). Наибольшее представительство имеет "ПСЖ" - пять игроков. Полностью заявка выглядит следующим образом:

вратари: Альфонс Ареола ("ПСЖ"), Бенуа Костиль ("Бордо"), Стив Манданда ("Марсель");

защитники: Люка Динь, Самюэь Юмтити (оба - "Барселона"), Кристоф Жалле ("Ницца"), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Преснель Кимпембе, Левен Кюрзава (оба - "ПСЖ"), Бенжамен Павар ("Штутгарт"), Рафаэль Варан ("Реал").

полузащитники: Блез Матюиди ("Ювентус") Стивен Н'Зонзи ("Севилья"), Адриен Рабьо ("ПСЖ"), Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Корантен Толиссо ("Бавария").

нападающие: Кингсли Коман ("Бавария"), Набиль Фекир ("Лион"), Оливье Жиру, Александр Ляказетт (оба - "Арсенал"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Флориан Товен ("Марсель").