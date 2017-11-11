Денис Глушаков: "Футболка Месси? Брошу в стирку"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с Аргентиной (0:1) рассказал, как ему удалось поменяться футболками с нападающим соперника Лионелем Месси. Капитан "Спартака" шел после матча с пакетом. Внутри явно была футболка Месси, которую он взял у аргентинца в перерыве.

- Покажете, что в пакете?

- Нет! Футболка как футболка. В стирку брошу постираю.

- Поменяться футболками в перерыве это как?

- Нормально. Бывало такое, что и со мной менялись в перерыве. Ничего особенного.

- Заранее договорились?

- Не договаривались. Просто попросил поменяться. Когда шли под трибуну. Что вы начинаете - перед матчем попросил...

- Серьезно?!

- Да я шучу. Не планировал, так получилось. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Глушаков - о том, как поменялся майками с Месси pic.twitter.com/WlSfOKYrab – Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 11 ноября 2017 г.

Трансляция матча Россия - Аргентина