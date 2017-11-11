Денис Глушаков: "Футболка Месси? Брошу в стирку"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с Аргентиной (0:1) рассказал, как ему удалось поменяться футболками с нападающим соперника Лионелем Месси. Капитан "Спартака" шел после матча с пакетом. Внутри явно была футболка Месси, которую он взял у аргентинца в перерыве.
- Покажете, что в пакете?
- Нет! Футболка как футболка. В стирку брошу постираю.
- Поменяться футболками в перерыве это как?
- Нормально. Бывало такое, что и со мной менялись в перерыве. Ничего особенного.
- Заранее договорились?
- Не договаривались. Просто попросил поменяться. Когда шли под трибуну. Что вы начинаете - перед матчем попросил...
- Серьезно?!
- Да я шучу. Не планировал, так получилось. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Глушаков - о том, как поменялся майками с Месси pic.twitter.com/WlSfOKYrab– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 11 ноября 2017 г.
Трансляция матча Россия - Аргентина
Zavask
RSDsouth 👍😂😂)))
19:14
igogohruhru
Поменялся с Месси футболкой в перерыве. В результате Месси пришлось играть весь второй тайм за сборную России.
19:13
Byram
Дениска свою задачу на матч выполнил. Футболку у великого Месси выпросил. Счастливый! Веселый!
19:10
RSDsouth
Денис, сколько стоит постирать рубаху ?
19:10