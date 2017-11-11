18:50 | Футбол — Товарищеские матчи

Денис Глушаков: "Футболка Месси? Брошу в стирку"

4

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с Аргентиной (0:1) рассказал, как ему удалось поменяться футболками с нападающим соперника Лионелем МессиКапитан "Спартака" шел после матча с пакетом. Внутри явно была футболка Месси, которую он взял у аргентинца в перерыве.

- Покажете, что в пакете?

- Нет! Футболка как футболка. В стирку брошу постираю.

- Поменяться футболками в перерыве это как?

- Нормально. Бывало такое, что и со мной менялись в перерыве. Ничего особенного.

- Заранее договорились?

- Не договаривались. Просто попросил поменяться. Когда шли под трибуну. Что вы начинаете - перед матчем попросил...

- Серьезно?!

- Да я шучу. Не планировал, так получилось. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча Россия - Аргентина 

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Аргентиной?
голосовать
4
Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Zavask

RSDsouth &#128077;&#128514;&#128514;)))

19:14

igogohruhru

Поменялся с Месси футболкой в перерыве. В результате Месси пришлось играть весь второй тайм за сборную России.

19:13

Byram

Дениска свою задачу на матч выполнил. Футболку у великого Месси выпросил. Счастливый! Веселый!

19:10

RSDsouth

Денис, сколько стоит постирать рубаху ?

19:10