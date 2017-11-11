Денис Глушаков: "Было мало моментов, в основном играли в обороне"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с Аргентиной (0:1) отметил, что команде в основном пришлось играть в обороне. По словам капитана "Спартака", нужно играть агрессивней и больше создавать моменты.

- Бывало, что мы играли и лучше. Понятно, что у Аргентины хороший подбор игроков, особенно в атаке. К сожалению, у нас было мало моментов, мы в основном играли в обороне.

- По вашему мнению, они играли в свою силу?

- Это у них надо спросить! Мы просмотрели много матчей с Месси. Как и на видео он играл резко, так и сегодня врывался в зоны. А нам надо играть агрессивней, больше в атаку и создавать моменты.

- Был ли офсайд у игрока, который делал результативную передачу на Агуэро?

- Говорят, что был. Но я не видел еще повтор.

- Прессинг в начале матча - задумка тренера или излишнее желание?

- И то, и другое. Все в совокупности.

- Что сказал Черчесов в раздевалке?

- Что нужно сохранять концентрацию до конца матча. Бывает всякое в футболе. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия - Аргентина