Деле Алли не сыграет за сборную Англии из-за травмы

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли не сыграет за национальную команду в товарищеских матчах против Германии и Бразилии, сообщает пресс-служба сборной Англии. 21-летний игрок получил травму задней поверхности бедра.

Пресс-служба национальной команды пожелала хавбеку скорейшего выздоровления.

Напомним, сборная Англии 10 ноября встретится с командой Германии, 14 ноября – с Бразилией.