Деле Алли не сыграет за сборную Англии из-за травмы

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли не сыграет за национальную команду в товарищеских матчах против Германии и Бразилии, сообщает пресс-служба сборной Англии. 21-летний игрок получил травму задней поверхности бедра.
Пресс-служба национальной команды пожелала хавбеку скорейшего выздоровления.
Напомним, сборная Англии 10 ноября встретится с командой Германии, 14 ноября – с Бразилией.
Squad update: the #ThreeLions will be without @dele_official for this month’s games.– England (@England) 5 ноября 2017 г.
Get well soon, Dele! 💪 https://t.co/iEDmLo1SBZ