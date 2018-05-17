Вратарь "Тосно" Давид Юрченко вызван в сборную Армении для участия в учебно-тренировочном сборе команды, сообщает официальный сайт клуба. В рамках сбора у Армении запланированы товарищеские матчи с Мальтой (29 мая) и Молдавией (4 июня).

Юрченко хотели пригласить в сборную Армении еще с 2014 года, однако из-за проблем лимита на легионеров в России он еще ни разу не сыграл за армян. 12 мая президент федерации Армении Рубен Айрапетян заявил, что голкипер дал согласие играть за сборную.

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