Давид де Хеа: "Я не вправе давать советы Кепе"

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа на пресс-конференции перед товарищеским матчем против России подчеркнул, что в команде высокая конкуренция, но футболисты уважают и поддерживают друг друга, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Что скажете о молодом Кепе, который дебютировал в воротах сборной в игре против Коста-Рики.

– Это хороший молодой вратарь. У него светлая голова. Но вряд ли я вправе давать ему советы. Да, подсказываю какие-то мелкие вещи, но не более того. Мы оба молодые вратари. Кепа всего на 4 года младше меня. У нас в сборной высокая конкуренция, но мы уважаем друг друга и стараемся поддерживать всех.

Матч Россия – Испания пройдет завтра, 14 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало игры в 21.45 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.