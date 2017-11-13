Давид де Хеа: "Игра сборной России похожа на стиль ЦСКА"

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа на пресс-конференции перед товарищеским матчем против России отметил, что в составе россиян очень быстрые футболисты, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Вы уже приезжали в Россию осенью – играли с ЦСКА за "Манчестер Юнайтед". Можете ли вы сравнить ЦСКА и сборную?

– Думаю, что игроки сборной России очень быстрые. На мой взгляд, ее игра будет похожа на стиль ЦСКА. Это очень опасная команда. Важно, что она будет играть на своем поле.

– Кого вы выделите в составе соперника?

– Ответ знает наш главный тренер. Мы у него проконсультировались и представляем себе, кто самый опасный в сборной России.

– Вы играете не в Испании. Значит ли это, что за вами следят меньше, чем за игроками из примеры?

– За нами следят не меньше, чем за остальными. Каждый должен показывать свой уровень, и тогда на него обязательно обратят внимание.

Матч Россия – Испания пройдет завтра, 14 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало игры в 21.45 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.