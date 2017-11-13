Давид де Хеа: "Игра сборной России похожа на стиль ЦСКА"

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа на пресс-конференции перед товарищеским матчем против России отметил, что в составе россиян очень быстрые футболисты, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Вы уже приезжали в Россию осенью – играли с ЦСКА за "Манчестер Юнайтед". Можете ли вы сравнить ЦСКА и сборную?
– Думаю, что игроки сборной России очень быстрые. На мой взгляд, ее игра будет похожа на стиль ЦСКА. Это очень опасная команда. Важно, что она будет играть на своем поле.
– Кого вы выделите в составе соперника?
– Ответ знает наш главный тренер. Мы у него проконсультировались и представляем себе, кто самый опасный в сборной России.
– Вы играете не в Испании. Значит ли это, что за вами следят меньше, чем за игроками из примеры?
– За нами следят не меньше, чем за остальными. Каждый должен показывать свой уровень, и тогда на него обязательно обратят внимание.
Матч Россия – Испания пройдет завтра, 14 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало игры в 21.45 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Tribunal Z
Опустил сразу нашу сборную сравнением, если ЦСКА бездарно проиграло Манчестеру дома. За это мы выиграем завтра у Испании.
19:27