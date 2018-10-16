Дания победила Австрию, Бельгия и Голландия сыграли вничью

Сборная Дании победила Австрию в товарищеском матче (2:0). Голами отметились хавбек Лукас Лерагер и форвард Мартин Брэйтуэйт.

Товарищеские матчи

Сборные

Дания - Австрия - 2:0 (1:0)

Голы: Лерагер, 29 (1:0). Брэйтуэйт, 90+3 (2:0).

Дания: Шмайхель, Кьер (Йергенсен, 61), Вестергор, Анкерсен, А.Кристенсен (Йенсен, 63), Кнудсен (Стрюгер Ларсен, 90), Хейбьерг, Лерагер, Поульсен (Брэйтуэйт, 46), Систо, Дольберг (Гюткьер, 46).

Австрия: Штребингер, Предль (Хирлендер, 71), Драгович, Ульмер, Хинтереггер (Виммер, 46), Шауб (Траунер, 78), Лазаро, Шепф (Янко, 71), Шлагер (Ильзанкер, 36), Бургшталлер, Забитцер (Кайнц, 46).

Предупреждения: Хинтереггер, 9. Виммер, 53.

16 октября. Хернинг. Стадион "MCH Arena".

Сборные Швеции и Словакии сыграли вничью (1:1). В составе шведской национальной команды отличился нападающий Йон Гвидетти, у словаков забитым мячом отметился хавбек Альберт Руснак.

Швеция - Словакия - 1:1 (0:0)

Голы: Гвидетти, 52 (1:0). Руснак, 84 (1:1).

Швеция: Юнссон (Нордфельдт, 46), Гранквист (Папаяннопулос, 81), Март.Ольссон, Янссон, Крафт, Экдаль (Роден, 82), Хильемарк (Петерсон, 81), Дурмаз (Классон, 66), К.Ольссон, Гвидетти, Андерссон (Берг, 66).

Словакия: Дубравка, Шкртел (Шатка, 83), Шкриньяр, Ганцко, Хамшик (Дуда, 67), Куцка (Хрошовски, 57), Мак (Беро, 66), Сабо, Руснак, Лоботка (Грегуш, 56), Немец (Мраз, 71).

Предупреждения: Сабо, 36. Папаяннопулос, 90+2.

Судья: Кехлет (Дания).

16 октября. Стокгольм. Стадион "Friends Arena".

Сборные Бельгии и Голландии сыграли вничью (1:1). У бельгийцев отличился нападающий Дрис Мертенс, в составе голландцев забитым мячом отметился форвард Арно Данджума.

Бельгия - Голландия - 1:1 (1:1)

Голы: Мертенс, 5 (1:0). Данджума, 27 (1:1).

Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Боята, Денайер, Кастань (Менье, 73), Витсель, Шадли, Тилеманс (Феррейра-Карраско, 83), Э.Азар (Т.Азар, 46), Мертенс (Прат, 46), Лукаку (Батшуайи, 46).

Голландия: Силлессен, Блинд, де Фрай, Аке, де Лигт (Хатебур, 46), Дюмфрис (Росарио, 46), Стротман (Л.де Йонг, 73), ван де Бек (ван Анхолт, 61), Депай, Промес (Бергвайн, 73), Данджума (Вилхена, 61).

Предупреждения: Боята, 82. Вилхена, 84. Хатебур, 90+1.

Судья: Фертентен (Бельгия).

16 октября. Брюссель. Стадион "King Baudouin".

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