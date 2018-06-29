ЦСКА сыграл вничью в первом матче в сезоне

ЦСКА сыграл вничью в контрольном матче против австрийской команды "Адмира Ваккер". Встреча проходила в Австрии и завершилась со счетом 1:1.

Товарищеский матч

"Адмира Ваккер" (Австрия) - ЦСКА (Россия) - 1:1 (1:1)

Голы: Чалов, 20 (0:1). Лубега, 26 (1:1).

"Адмира Ваккер": Ляйтнер (Куттин, 46), Цвиршиц, Штраусс, Айву, Спасич, Тот, Баньяк, Форсагер, Лубега (Ботич, 65), Сакс, Яколиш.

ЦСКА: Помазун, Щенников (Бийол, 73), Чернов, Набабкин, Гордюшенко (Ефремов, 46), Бистрович, Хосонов, Тикнизян, Витинью (Пухов, 78), Чалов, Жамалетдинов (Жиронкин, 69).

29 июня. Мария-Энцерсдорф. Стадион "BSFZ-Arena".