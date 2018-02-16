ЦСКА проведет 17 февраля товарищеский матч с "Эсбьергом"

В субботу, 17 февраля, ЦСКА проведет товарищеский матч с датским "Эсбьергом", информирует пресс-служба армейцев. Начало встречи в 17.00 по московскому времени.​

Отметим, что ЦСКА провел во вторник, 13 февраля, матч в 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (0:0) в Белграде и вернулся в Кампоамор, где пройдет игра с "Эсбьергом". Ответная игра с сербским клубом пройдет 21 февраля в Москве. "СЭ" проведет трансляцию встречи.