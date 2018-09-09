ЦСКА проиграл "Арсеналу"

ЦСКА проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2 в товарищеском матче на базе в Ватутинках. У армейцев гол забил Абель Эрнандес. Он отличился на 43-й минуте, реализовав пенальти. В составе тульской команды голы забили Даниил Хлусевич (66) и Артем Максименко (71).

В составе ЦСКА дебютировал японский нападающий Такума Нисимура. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 63-й минуте.

Товарищеские матчи. Клубы

"ЦСКА" - " Арсенал" - 1:2 (1:0)

Голы: Эрнандес, 43 - с пенальти (1:0). Хлусевич, 66 (1:1). Максименко, 71 (1:2).

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Бекао, Ефремов, Тикнизян, Гордюшенко, Ахметов, Жамалетдинов, Нисимура (Пухов, 63), Эрнандес (Олейников, 65), Жиронкин (Анисимов, 85).

"Арсенал": Левашов (Шамов, 30. Нигматуллин, 61), Кадири Мохаммед, Беляев (Крикуненко, 62), Григалава, Комбаров, Сокол (Хагуш, 46), Берхамов (Горбатенко, 46), Аджоев (Ткачев, 46), Ожегович (Максименко, 62), Кангва (Ивакин, 88,), Ивакин (Хлусевич, 62).

Предупреждение: Хагуш, 67.

09 сентября. Москва. Стадион "База ПФК ЦСКА Ватутинки".