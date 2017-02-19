ЦСКА нанес поражение норвежскому клубу "Сарпсборг 08" в товарищеском матче, который прошел в Ла-Манге – 3:1. Голами в составе команды Виктора Гончаренко отметились Мариу Фернандес, Алан Дзагоев и Александр Головин. При этом Аарон Оланаре был заменен на 11-й минуте.

В следующем товарищеском матче армейцы встретятся с "Уфой". Игра пройдет 22 февраля в 17.30 по московскому времени.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) - "Сарпсборг 08" (Норвегия) - 3:1 (0:0)

Голы: Мариу Фернандес, 47 (1:0). Дзагоев, 51 (2:0). Головин, 64 (3:0). Ларсен, 73 (3:1).

ЦСКА: Помазун, А.Березуцкий (Игнашевич, 73), В.Березуцкий, Васин, Мариу Фернандес (Набабкин, 77), Вернблум, Головин (Гордюшенко, 77), Дзагоев (Кучаев, 77), Миланов (Тошич, 63), Оланаре (Ионов, 11), Чалов (Витинью, 77).

"Сарпсборг 08": Кристиансен, Тойвомяки (Томассен, 60), Эстли, Сундли (Альбек, 60), Гровен, Хансен (Халворсен, 60), Трондсен (Закариассен, 46), Ховда (Хайнц, 60), Твейта, Угвуаду (Мбедуле, 60), Мортенсен (Ларсен, 60).

Предупреждения: Вернблум, 10. Хансен, 52. Тошич, 87.

19 февраля. Ла-Манга. Стадион La Manga.

Трансляция матча ЦСКА – "Сарпсборг 08"