ЦСКА и "Уфа" в товарищеском матче проведут два тайма по 35 минут

Сегодня ЦСКА и "Уфа" проведут товарищеский матч на стадионе "Октябрь" в Москве. Как сообщает пресс-служба армейцев, по договоренности тренерских штабов встреча пройдет в формате – два тайма по 35 минут.

Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Напомним, матч 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Уфой" закончился со счетом 0:0.