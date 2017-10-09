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11:11 | Футбол — Товарищеские матчи

ЦСКА и "Уфа" в товарищеском матче проведут два тайма по 35 минут


Сегодня ЦСКА и "Уфа" проведут товарищеский матч на стадионе "Октябрь" в Москве. Как сообщает пресс-служба армейцев, по договоренности тренерских штабов встреча пройдет в формате – два тайма по 35 минут.

Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Напомним, матч 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Уфой" закончился со счетом 0:0.

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