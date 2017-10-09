ЦСКА и "Уфа" в товарищеском матче проведут два тайма по 35 минут

Сегодня ЦСКА и "Уфа" проведут товарищеский матч на стадионе "Октябрь" в Москве. Как сообщает пресс-служба армейцев, по договоренности тренерских штабов встреча пройдет в формате – два тайма по 35 минут.
Игра начнется в 12.00 по московскому времени.
Напомним, матч 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Уфой" закончился со счетом 0:0.
По договоренности тренерских штабов игра пройдёт в формате - два тайма по 35 минут.– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 октября 2017 г.
Стадион Октябрь готов к товарищескому матчу с Уфой. Ждём вас на Живописной в 12:00! pic.twitter.com/7hjmam1NfL– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 октября 2017 г.