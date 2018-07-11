ЦСКА - "Гамбург": Бекао дебютирует в составе армейцев

Стал известен стартовый состав ЦСКА на контрольный матч против "Гамбурга". Защитник Родриго Бекао, арендованный армейцами у клуба "Байя", дебютирует в составе московского клуба.

Состав ЦСКА: Помазун - Щенников, Бекао, Чернов, Набабкин - Гордюшенко, Бийол, Бистрович, Хосонов - Чалов, Витинью.

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