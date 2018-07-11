ЦСКА - "Гамбург": Бекао дебютирует в составе армейцев

Стал известен стартовый состав ЦСКА на контрольный матч против "Гамбурга". Защитник Родриго Бекао, арендованный армейцами у клуба "Байя", дебютирует в составе московского клуба.
Состав ЦСКА: Помазун - Щенников, Бекао, Чернов, Набабкин - Гордюшенко, Бийол, Бистрович, Хосонов - Чалов, Витинью.
Наш состав на #ЦСКАгамбург. Родриго Бекао дебютирует в старте!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 июля 2018 г.
Помазун, Набабкин, Чернов, Бекао, @GShchennikov42, Хосонов, Бистрович, Бийол, Гордюшенко, @11vittinho, Чалов
Запасные: Кырнац, Ефремов, Тикнизян, Пухов, Жамалетдинов, Жиронкин pic.twitter.com/XDMZZcrNzV