17:55 11 июля | Футбол — Товарищеские матчи

ЦСКА - "Гамбург": Бекао дебютирует в составе армейцев


Стал известен стартовый состав ЦСКА на контрольный матч против "Гамбурга". Защитник Родриго Бекао, арендованный армейцами у клуба "Байя", дебютирует в составе московского клуба. 

Состав ЦСКА: Помазун - Щенников, Бекао, Чернов, Набабкин - Гордюшенко, Бийол, Бистрович, Хосонов - Чалов, Витинью.

 

ЦСКА - Гамбург

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